Лавров заявил о намерении обсудить с Зарифом механизмы недопущения подрыва СВПД, режима нераспространения

И.о.главы МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, что Россия с ЕС и Китаем должны не допустить подрыва СВПД и ситуации в регионе.

"К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, как это происходит с СВПД, как это происходит с проблемой Иерусалима, и с целым рядом других соглашений", - сказал С.Лавров.

"Поэтому сегодня мы рассчитываем посмотреть, как мы можем совместно с Европейской тройкой, Китаем (. . .) использовать имеющиеся в наших руках, в нашем распоряжении механизмы для того, чтобы не допустить подрыва этого важнейшего документа и не допустить дестабилизации обстановки в регионе, не допустить новых угроз режиму распространения", - подчеркнул он.