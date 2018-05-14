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Регион 14.05.2018 13:01

Лавров заявил о намерении обсудить с Зарифом механизмы недопущения подрыва СВПД, режима нераспространения

И.о.главы МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, что Россия с ЕС и Китаем должны не допустить подрыва СВПД и ситуации в регионе.

"К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, как это происходит с СВПД, как это происходит с проблемой Иерусалима, и с целым рядом других соглашений", - сказал С.Лавров.

"Поэтому сегодня мы рассчитываем посмотреть, как мы можем совместно с Европейской тройкой, Китаем (. . .) использовать имеющиеся в наших руках, в нашем распоряжении механизмы для того, чтобы не допустить подрыва этого важнейшего документа и не допустить дестабилизации обстановки в регионе, не допустить новых угроз режиму распространения", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]