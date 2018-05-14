Лавров заявил о намерении обсудить с Зарифом механизмы недопущения подрыва СВПД, режима нераспространения

И.о.главы МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, что Россия с ЕС и Китаем должны не допустить подрыва СВПД и ситуации в регионе.
"К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, как это происходит с СВПД, как это происходит с проблемой Иерусалима, и с целым рядом других соглашений", - сказал С.Лавров.
"Поэтому сегодня мы рассчитываем посмотреть, как мы можем совместно с Европейской тройкой, Китаем (. . .) использовать имеющиеся в наших руках, в нашем распоряжении механизмы для того, чтобы не допустить подрыва этого важнейшего документа и не допустить дестабилизации обстановки в регионе, не допустить новых угроз режиму распространения", - подчеркнул он.
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