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Дальнее зарубежье 14.05.2018 13:47

Итальянские политики готовы представить президенту соглашение по формированию правительства - телеканал

Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" достигли договоренностей по формированию правительства страны и вскоре представят план президенту Италии Серджо Маттарелле, сообщает итальянский телеканал РАИ.

"Мы работаем день и ночь для того, чтобы прийти к заключению (правительственного соглашения - ИФ)", - приводит телеканал слова лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.

Ожидается, что переговоры между президентом страны С.Маттареллой, М.Сальвини и лидером движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо состоятся позднее в понедельник.

В рамках так называемого контракта между двумя партиями содержатся договоренности по таким сферам, как рынок труда, борьба с коррупцией и охрана окружающей среды. Имя будущего премьер-министра страны по-прежнему неизвестно.

По словам Л.Ди Майо, глава правительства Италии "будет политической, а не технической фигурой", отмечает телеканал.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев, неделю назад после очередных безуспешных консультаций, президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

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Тэги: ИТАЛИЯ-ПАРТИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]