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Дальнее зарубежье 14.05.2018 14:00

Финдиректор Airbus уйдет в отставку в 2019 г. вместе с CEO

Главный финансовый директор европейского авиастроительного концерна Airbus SE Харальд Вильхельм планирует покинуть компанию в 2019 году вместе с CEO Томом Эндерсом, об отставке которого стало известно в конце прошлого года.

Как говорится в сообщении Airbus, 52-летний Х.Вильхельм принял решение по согласованию с советом директоров компании.

Таким образом, в следующем году Airbus придется заменить топ-менеджеров на всех основных должностях. Преемник Т.Эндерсу, контракт которого истекает в апреле 2019 года, пока не найден. Второй по значимости человек в компании, COO и глава подразделения коммерческих самолетов Фабрис Брежье уволился в феврале.

В 2016 году из Airbus ушел директор по выработке стратегии Марван Лауд. В конце ноября 2017 года о выходе на пенсию объявил глава департамента продаж Airbus Джон Лихи, который посвятил концерну несколько десятилетий.

Т.Эндерс в отдельном сообщении в понедельник подчеркнул, что стратегия Airbus не меняется, компания "сохраняет приверженность финансовым показателям и созданию стоимости".

Х.Вильхельм проработал в Airbus и ее компаниях-предшественницах 27 лет. Пока неизвестно, чем он займется после отставки.

Акции Airbus подешевели на 1,5% с начала торгов в Париже в понедельник.

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Тэги: ЕВРОПА, AIRBUS, CFO, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]