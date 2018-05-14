Финдиректор Airbus уйдет в отставку в 2019 г. вместе с CEO

Главный финансовый директор европейского авиастроительного концерна Airbus SE Харальд Вильхельм планирует покинуть компанию в 2019 году вместе с CEO Томом Эндерсом, об отставке которого стало известно в конце прошлого года.

Как говорится в сообщении Airbus, 52-летний Х.Вильхельм принял решение по согласованию с советом директоров компании.

Таким образом, в следующем году Airbus придется заменить топ-менеджеров на всех основных должностях. Преемник Т.Эндерсу, контракт которого истекает в апреле 2019 года, пока не найден. Второй по значимости человек в компании, COO и глава подразделения коммерческих самолетов Фабрис Брежье уволился в феврале.

В 2016 году из Airbus ушел директор по выработке стратегии Марван Лауд. В конце ноября 2017 года о выходе на пенсию объявил глава департамента продаж Airbus Джон Лихи, который посвятил концерну несколько десятилетий.

Т.Эндерс в отдельном сообщении в понедельник подчеркнул, что стратегия Airbus не меняется, компания "сохраняет приверженность финансовым показателям и созданию стоимости".

Х.Вильхельм проработал в Airbus и ее компаниях-предшественницах 27 лет. Пока неизвестно, чем он займется после отставки.

Акции Airbus подешевели на 1,5% с начала торгов в Париже в понедельник.