Новые власти Армении не исключают привлечения зарубежной диаспоры к формированию парламента

Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян считает возможным создание двухпалатного парламента.
"Эта идея должна быть обсуждена и согласована. Для взаимодействия с диаспорой важно включить армян диаспоры в процесс принятия решений", - сказал М.Айрапетян журналистам в понедельник.
По его словам, члены парламента могут быть избраны в результате голосования в зарубежных армянских общинах.
О возможности создания двухпалатного парламента еще в 2011 году заявляла министр диаспоры Грануш Акопян.
"Президент Армении пришел к выводу, что в системе государственного управления необходимо осуществить определенные изменения, которые позволят представителям армянской диаспоры из различных стран мира внести свой вклад в государственное управление", - сказала министр на встрече с представителями армянской общины Калифорнии (США).
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