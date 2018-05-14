Новые власти Армении не исключают привлечения зарубежной диаспоры к формированию парламента

Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян считает возможным создание двухпалатного парламента.

"Эта идея должна быть обсуждена и согласована. Для взаимодействия с диаспорой важно включить армян диаспоры в процесс принятия решений", - сказал М.Айрапетян журналистам в понедельник.

По его словам, члены парламента могут быть избраны в результате голосования в зарубежных армянских общинах.

О возможности создания двухпалатного парламента еще в 2011 году заявляла министр диаспоры Грануш Акопян.

"Президент Армении пришел к выводу, что в системе государственного управления необходимо осуществить определенные изменения, которые позволят представителям армянской диаспоры из различных стран мира внести свой вклад в государственное управление", - сказала министр на встрече с представителями армянской общины Калифорнии (США).