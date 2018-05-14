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Регион 14.05.2018 14:11

Новые власти Армении не исключают привлечения зарубежной диаспоры к формированию парламента

Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян считает возможным создание двухпалатного парламента.

"Эта идея должна быть обсуждена и согласована. Для взаимодействия с диаспорой важно включить армян диаспоры в процесс принятия решений", - сказал М.Айрапетян журналистам в понедельник.

По его словам, члены парламента могут быть избраны в результате голосования в зарубежных армянских общинах.

О возможности создания двухпалатного парламента еще в 2011 году заявляла министр диаспоры Грануш Акопян.

"Президент Армении пришел к выводу, что в системе государственного управления необходимо осуществить определенные изменения, которые позволят представителям армянской диаспоры из различных стран мира внести свой вклад в государственное управление", - сказала министр на встрече с представителями армянской общины Калифорнии (США).

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ДИАСПОРА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]