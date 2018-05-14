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Регион 14.05.2018 14:32

Грузинский президент после митингов молодежи призвал к либерализации наркополитики

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что республика в последние дни в ходе акций протеста оказалась на грани гражданского противостояния.

"В течение этих дней мы увидели полный крах и целый ряд ошибок, как политических, так и административных действий, которые начались рейдом или спецоперацией в ночных клубах, и эти ошибки продолжались. Как можно было постараться, чтобы всего за несколько часов дойти до зенита возможного гражданского противостояния", - заявил в понедельник президент на международной конференции в Тбилиси.

По его словам, нельзя ни при каких условиях ограничивать гражданские права и свободы, но при этом необходимо сохранять порядок на улицах и стабильность общественно-политического процесса.

Президент Г.Маргвелашвили поблагодарил сотрудников патрульной полиции, которые в течение двух дней добросовестно выполняли свою миссию.

Он заявил, что государство должно предпринять действенные шаги по либерализации наркополитики.

"Я выступлю с инициативой активного включения представителей той же клубной электронной музыки в пропаганду борьбы против наркотиков", - заявил Г.Маргвелашвили.

В минувшие выходные в Тбилиси на площади перед парламентом молодые люди протестовали против проведения антинаркотических операций в ночных клубах электронной музыки. Накануне вечером ситуация обострилась после агрессивных действий ультранационалистических групп, пытавшихся прорваться через кордоны полиции и расправиться с участниками митинга. Это противостояние было предотвращено полицией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИТИНГИ, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]