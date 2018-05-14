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Дальнее зарубежье 14.05.2018 14:46

Москва и Пекин поддерживают тесные контакты в связи с выходом США из сделки с Ираном - МИД КНР

Китай и Россия на поддерживают тесные контакты на различных уровнях для решения проблемы, возникшей из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил в понедельник замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь.

"Мы обратили внимание, что президент Путин обсуждает этот вопрос с лидерами ведущих стран Европы. По данному вопросу Китай и Россия поддерживают тесные контакты, и это является одной из главных тем на встречах между двумя странами на различных уровнях, учитывая наши единые позиции по данному вопросу", - сказал Лю Бинь российским журналистам в Пекине.

"Мы готовы и дальше с российскими партнерами прилагать усилия для решения данного вопроса в правильном направлении", - сказал китайский дипломат.

По словам Лю Биня, "решение вопроса по иранской ядерной программе имеет показательный эффект для других вопросов".

"Соблюдение подписанных международных соглашений говорит о готовности установить климат доверия в международных отношениях. Любая страна должна исполнять взятые международные обязательства, причем по уже подписанным соглашениям это весьма важно", - подчеркнул китайский дипломат.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]