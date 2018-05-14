Москва и Пекин поддерживают тесные контакты в связи с выходом США из сделки с Ираном - МИД КНР

Китай и Россия на поддерживают тесные контакты на различных уровнях для решения проблемы, возникшей из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил в понедельник замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь.

"Мы обратили внимание, что президент Путин обсуждает этот вопрос с лидерами ведущих стран Европы. По данному вопросу Китай и Россия поддерживают тесные контакты, и это является одной из главных тем на встречах между двумя странами на различных уровнях, учитывая наши единые позиции по данному вопросу", - сказал Лю Бинь российским журналистам в Пекине.

"Мы готовы и дальше с российскими партнерами прилагать усилия для решения данного вопроса в правильном направлении", - сказал китайский дипломат.

По словам Лю Биня, "решение вопроса по иранской ядерной программе имеет показательный эффект для других вопросов".

"Соблюдение подписанных международных соглашений говорит о готовности установить климат доверия в международных отношениях. Любая страна должна исполнять взятые международные обязательства, причем по уже подписанным соглашениям это весьма важно", - подчеркнул китайский дипломат.