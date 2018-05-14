КНР и РФ будут активно поддерживать мир на Корейском полуострове и в регионе СВА в целом - китайский МИД

Высокопоставленный китайский дипломат заявил о необходимости активного участия Москвы и Пекина в формировании механизма по поддержанию мира на Корейском полуострове.
"На следующем этапе, в процессе создания механизма мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом Китай и Россия будут активными участниками", - сказал замдиректора департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь российским журналистам в Пекине.
Так он ответил на вопрос о возможности подключения Пекина и Москвы к будущим трехсторонним переговорам Вашингтона, Сеула и Пхеньяна.
Он заявил, что "ядерная проблема Корейского полуострова является одной из важнейших тематик стратегического взаимодействия Китая и России".
По словам китайского дипломата, "на предстоящем заседании глав МИД стран "большой двадцатки" в Пекине будет двусторонняя встреча глав МИД КНР и России Ван И и Сергея Лаврова".
"Я думаю, что они обязательно будут обмениваться мнениями по актуальным международным вопросам, включая проблему Корейского полуострова", - сказал китайский дипломат.
Он заявил, что Пекин приветствует предстоящий саммит КНДР и США. "Успешное проведение предстоящего саммита и достижение ожидаемых результатов будет иметь положительное и важное влияние для разрядки напряженности на Корейском полуострове и процесса денуклеаризации", - сказал китайский дипломат.
Он подчеркнул, что российские и китайские инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове "идут в унисон" и уже находят поддержку со стороны других стран.
"Разрядка напряженности на Корейском полуострове будет долгим процессом. Предстоит проделать огромную работу. В этом процессе нельзя игнорировать роль Китая и России, и наши страны должны играть важную роль", - подчеркнул китайский дипломат.
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