На Гавайях объявлена новая эвакуация из-за сейсмической активности вулкана Килауэа

Власти входящего в состав Гавайских островов Большого острова предписали провести эвакуацию местных жителей из района Пуна, расположенного близ зоны распространения лавы извергающегося вулкана Килауэа, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, лава вулкана уже разрушила более 40 жилых домов, на автомобильных дорогах образовались крупные трещины.

На прошлой неделе местная служба спасения провела эвакуацию около 2 тыс. человек, в основном это были жители населённого пункта Леилани-Эстейтс.

В Геологической службе США сообщили, что к настоящему моменту зафиксировано примерно 20 вулканических трещин, из которых вытекает лава.

Вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность с начала мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.