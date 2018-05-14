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Дальнее зарубежье 14.05.2018 15:29

На Гавайях объявлена новая эвакуация из-за сейсмической активности вулкана Килауэа

Власти входящего в состав Гавайских островов Большого острова предписали провести эвакуацию местных жителей из района Пуна, расположенного близ зоны распространения лавы извергающегося вулкана Килауэа, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, лава вулкана уже разрушила более 40 жилых домов, на автомобильных дорогах образовались крупные трещины.

На прошлой неделе местная служба спасения провела эвакуацию около 2 тыс. человек, в основном это были жители населённого пункта Леилани-Эстейтс.

В Геологической службе США сообщили, что к настоящему моменту зафиксировано примерно 20 вулканических трещин, из которых вытекает лава.

Вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность с начала мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.

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Тэги: США, ГАВАЙИ, ВУЛКАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]