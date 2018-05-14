ЕАЭС подпишет соглашения с Ираном и Китаем 17 мая в Астане, подтверждает пресс-служба ЕЭК

Соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем, а также Ираном планируется подписать 17 мая в Астане, сообщает в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Между Союзом и Ираном заработает зона свободной торговли, предусматривающая снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. С Китаем достигнуты договорённости по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, со стороны ЕАЭС соглашения будут подписаны председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. В церемонии подписания примут участие высокопоставленные представители стран Евразийского экономического союза, Китая и Ирана.

На минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что ЕАЭС на следующей неделе подпишет временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

"На следующей неделе в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в Москве.

Ю.Ушаков пояснил, что подписание соглашений намечено в Астане на 17 мая.

Помощник президента РФ уточнил, что документы будет подписывать "очевидно, кто-то из вице-премьеров".