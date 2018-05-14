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Внешняя политика 14.05.2018 13:20

Глава парламента Азербайджана примет участие в торжествах по случаю 25-летия ПА ОЧЭС

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым примет участие в Стамбуле (Турция) на саммите глав парламентов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Делегация во главе с О.Асадовым находится в Стамбуле для участия во встрече глав парламентов ОЧЭС, посвященном 25-летию создания организации»,- говорится в сообщении азербайджанского парламента.

В сообщении отмечается, что глава Милли Меджлиса выступит с речью о роли парламентов в будущей деятельности ОЧЭС, а также проведет ряд двусторонних встреч.

На саммите ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ГЛАВА, ОЧЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]