Глава парламента Азербайджана примет участие в торжествах по случаю 25-летия ПА ОЧЭС

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым примет участие в Стамбуле (Турция) на саммите глав парламентов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
«Делегация во главе с О.Асадовым находится в Стамбуле для участия во встрече глав парламентов ОЧЭС, посвященном 25-летию создания организации»,- говорится в сообщении азербайджанского парламента.
В сообщении отмечается, что глава Милли Меджлиса выступит с речью о роли парламентов в будущей деятельности ОЧЭС, а также проведет ряд двусторонних встреч.
На саммите ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ф.Исазаде
Азербайджан станет транспортным и логистическим центром региона - Алиев
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-апреле 2018г практически утроился
Фильм Жан-Люка Годара лидирует в предпочтениях кинокритиков Каннского фестиваля
Число участников "Бакинского марафона-2018" составило 18 тыс. человек
Жизни пострадавших при нападении в Париже вне опасности - глава МВД Франции
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
ЕС принял санкции против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму, сообщил Порошенко
Сын миллиардера Иванишвили требует в своем видеоклипе легализации марихуаны в Грузии
Пилот пропавшего в 2014 году авиалайнера MH370 мог намеренно совершить крушение самолета - эксперты
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar представил новый пакет «Европа»
Nar провел традиционную встречу с журналистами
В Баку состоялась выставка-презентация книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»