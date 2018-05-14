Глава парламента Азербайджана примет участие в торжествах по случаю 25-летия ПА ОЧЭС

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым примет участие в Стамбуле (Турция) на саммите глав парламентов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Делегация во главе с О.Асадовым находится в Стамбуле для участия во встрече глав парламентов ОЧЭС, посвященном 25-летию создания организации»,- говорится в сообщении азербайджанского парламента.

В сообщении отмечается, что глава Милли Меджлиса выступит с речью о роли парламентов в будущей деятельности ОЧЭС, а также проведет ряд двусторонних встреч.

На саммите ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ф.Исазаде