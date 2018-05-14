Nar провел традиционную встречу с журналистами

Nar провел традиционную встречу с представителями средств массовой информации. На встрече, прошедшей с участием большого числа журналистов, было рассказано о последних достижениях мобильного оператора, а также о продуктах и услугах, расширенной сети и работах, проделанных в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

На встрече представители прессы были проинформированы о том, что Nar добился самых высоких результатов по числу пользователей мобильного интернета. Было рассказано, что использование мобильного интернета в Баку и на Апшеронском полуострове увеличилось на 88%, в то время как в регионах этот прирост составил 28%. Также, участники встречи были ознакомлены с выгодными и удобными кампаниями и предложениями мобильного оператора.

Выступая на встрече, главный исполнительный директор компании Azerfon Гуннар Панке поделился своим мнением о последних успехах и достижениях Nar:

«Мы очень рады достижениям, которые стали возможны благодаря динамичному развитию нашей компании. Эти результаты были получены благодаря значительному расширению охвата сети, а также современным услугам и выгодным ценам. Nar продолжит стремиться к достижению своих целей, демонстрируя высокий темп развития», - подчеркнул г-н Панке.

Рассказывая о мерах, принятых для еще большего усиления сети, было отмечено, что оператор обеспечивает высокое качество услуг благодаря более 6500 базовым станциям, и запуску сети 4G (LTE) в регионах страны. Только в течение первых месяцев 2018 года, в столице и 18-ти регионах страны было установлено 147 новых базовых станций LTE, запущены услуги LTE на станциях метро, и было обеспечено усиление сети в местах проведения гонок Формулы-1 гран-при Азербайджана.

Также, было упомянуто, что по результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.

Постоянно заботясь о желаниях и требованиях абонентов, Nar представил целый ряд интересных продуктов и предложений. Пакеты Full мобильного оператора впервые в Азербайджане были основаны на принципе «несгораемости» бонусов. Еще одним таким предложением является Qutu – уникальный продукт, объединяющий в себе волоконно-оптический интернет и цифровое телевидение для домашнего использования, а также минуты для звонков по всем направлениям внутри страны и услуги мобильного интернета. За последнее время, количество пользователей тарифа Yerlim, специально созданного для жителей регионов, увеличилось на 62%. Кроме этого, использование мессенджера WhatsApp в рамках всех пакетов Turbo стало бесплатным.

Наряду с успешной бизнес-деятельностью, мобильный оператор уделяет большое внимание социальной ответственности и общественной деятельности. Так, в рамках обширной стратегии КСО, в Азербайджанском Техническом Университете была создана лаборатория Nar, снабженная современным оборудованием, благодаря которой студенты имеют возможность получать знания и практический опыт в сфере GSM. Наряду с этим, Nar внес свой вклад в выявление молодых талантов, поддержав конкурс Microsoft Imagine Cup, продолжил поддерживать популярный среди молодежи интеллектуальный конкурс Brain Ring, и осуществил целый ряд других социальных проектов.

В этом году, Nar осуществил новый социальный проект, организовав в преддверии Новруз байрамы поездку в одну и воинских частей прифронтовой зоны для того, чтобы встретиться с солдатами азербайджанской армии по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Встреча была организована совместно с Министерством обороны Азербайджанской Республики. В рамках мероприятия, был организован визит родителей солдат в прифронтовую зону. Этот сюрприз подарил защитникам отечества настоящую атмосферу праздника.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).