Nar представил новый пакет «Европа»

Nar представил совершенно новый пакет «Европа». Теперь, абонентам не нужно будет постоянно искать Wi-Fi чтобы поделиться чем-нибудь с друзьями, будучи за рубежом. Так, пользуясь новой возможностью, абоненты смогут свободно пользоваться интернетом в роуминге во многих странах Европы по цене всего 2 гяпик за каждый мегабайт. Стоимость пакета составляет 4 AZN, в то время как объем трафика составляет 200 Мб.

Присоединиться к пакету можно набрав код *777#078#YES, или при помощи «личного кабинета». Отметим, что пакет можно заказывать неограниченное количество раз, и все бонусы, заказанные в рамках пакета, аккумулируются. Срок действия пакета составляет 15 дней. Если трафик закончится до окончания срока действия пакета, то цена за каждый мегабайт будет составлять 30 гяпик. Цена за каждый мегабайт после окончания срока действия пакета будет рассчитываться в соответствии с соответствующей зоной.

Чтобы проверить баланс бонусов нужно набрать код *777#20#YES. Более подробную информацию о пакете можно получить отвравив SMS с текстом «Europe» или «Avropa» на номер 777 или посетив сайт www.nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.