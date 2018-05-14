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Карабахский конфликт 14.05.2018 13:49

МИД Азербайджана не стал включать члена ACRE в «черный список» по Карабаху

МИД Азербайджана принял решение не включать члена Европейского Альянса Консерваторов и Реформистов (ACRE) Семистоколиса Астенидиса в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

С.Астенидис обратился в посольство Азербайджана в Бельгии с просьбой не включать его имени в «черный список» МИД.

С.Астенидис в декабре 2017 года принял участие в мероприятии в Армении, а также посетил Нагорный Карабах в виде туристической поездки.

«Я был не информирован местными (армянскими - ИФ) партнерами о посещении Нагорного Карабаха до туристической прогулки. Детали визита на момент поездки были неопределенные, даже признаюсь, обманчивыми»,- говорится в письме С.Астенидиса, сообщает МИД Азербайджана.

В своем письме С.Астенидис выразил уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Он также отметил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой азербайджанской территорией и его визит, никоим образом, не служит признанию незаконной оккупации.

МИД Азербайджана отмечает, что С.Астенидис выразил сожаление визитом в Нагорный Карабах и попросил разрешения совершить визит в Баку в июне текущего года.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, «ЧЕРНЫЙ/СПИСОК», ДЕПУТАТ


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