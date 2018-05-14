МИД Азербайджана не стал включать члена ACRE в «черный список» по Карабаху

МИД Азербайджана принял решение не включать члена Европейского Альянса Консерваторов и Реформистов (ACRE) Семистоколиса Астенидиса в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».
С.Астенидис обратился в посольство Азербайджана в Бельгии с просьбой не включать его имени в «черный список» МИД.
С.Астенидис в декабре 2017 года принял участие в мероприятии в Армении, а также посетил Нагорный Карабах в виде туристической поездки.
«Я был не информирован местными (армянскими - ИФ) партнерами о посещении Нагорного Карабаха до туристической прогулки. Детали визита на момент поездки были неопределенные, даже признаюсь, обманчивыми»,- говорится в письме С.Астенидиса, сообщает МИД Азербайджана.
В своем письме С.Астенидис выразил уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Он также отметил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой азербайджанской территорией и его визит, никоим образом, не служит признанию незаконной оккупации.
МИД Азербайджана отмечает, что С.Астенидис выразил сожаление визитом в Нагорный Карабах и попросил разрешения совершить визит в Баку в июне текущего года.
Ф.Исазаде
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