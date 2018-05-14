USACC окажет поддержку в привлечении инвестиций из США в проекты в Парке высоких технологий в Азербайджане

Парк высоких технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана и Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в МТСВТ.

«Документ предусматривает подготовку дорожной карты для долгосрочного и стратегического сотрудничества», - отметили в министерстве.

В МТСВТ также сообщили, что USACC будет оказывать поддержку в привлечении инвестиций в проекты стартап в Парке высоких технологий, сотрудничеству с венчурными фондами в США и продвижению программных обеспечений, технологических решений и услуг местных ИКТ на рынке США.

Парк высоких технологий будет действовать на территории Пираллахинского района Баку. Указ о создании этого парка был подписан президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2012 года для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.

Для строительства парка выделен земельный участок площадью 50 га.

Б.Рустамбеков