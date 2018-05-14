Действия США не приведут к пересмотру позиции Ирана по ядерной сделке - политолог

Решение президента США Дональда Трампа по выходу из СВПД по Ирану означает смену всей геополитической ситуации в регионе. Разумеется, такой шаг президента США приветствуют в Израиле и Саудовской Аравии и это неудивительно. Однако, данное решение Вашингтона можно считать несколько недальновидным. Дело в том, что в США привыкли расшатывать обстановку в странах Ближнего Востока по одному и тому же «сценарию», который заключается в активном развитии информационной пропаганды среди населения для дестабилизации внутриполитической ситуации или же экономическом давлении посредством санкций.

Кроме этого, США в этом деле обычно привлекают своих западных союзников для большего эффекта и показать стране, где происходят такие "сценарии", что сопротивление бесполезно. Но в случае с Ираном вышло все не так, как ожидалось. Во-первых, внутриполитическая обстановка в Иране продолжает оставаться стабильной и это при том, что в начале года по всей стране прошли массовые митинги. Во-вторых, эту позицию США не поддержали европейские союзники, даже Великобритания, не говоря уже о России и Китае. Таким образом, Вашингтон остался в одиночестве и оказывает давление на своих союзников в Европе по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Маловероятно, что и этот шаг окажется действенным: канцлер ФРГ Меркель уже заявила о невозможности Европы рассчитывать на военную защиту США. В недоумении также Париж и Брюссель. Последовала и реакция Турции, президент Р.Т.Эрдоган прямо указал на то, что именно США будут стороной, которая в итоге проиграет от этого действия.

Позиция Ирана же продолжает оставаться предсказуемой, но это не значит, что и от Тегерана нельзя ждать чего-то неожиданного. В Иране окончательно убедились, что верить США не имеет смысла, о чем заявили верховный лидер Аятолла Али Хаменеи и президент Рухани. Впрочем, Иран пока что выжидает момента, который может сыграть ему на руку. Тегеран в подобных событиях ведет себя прагматично для того, чтобы не допустить ошибку и лишний раз не спровоцировать всплеск эмоций противников.

В Иране привыкли надеяться лишь на себя: десятилетние санкции и запреты на многие финансовые и экономические возможности оставили в иранском сознании свой отпечаток. Иранцы понимают, что европейцы в любой момент могут сдаться под давлением США и для этого они ищут другие выходы, чтобы обойти острые углы. Нужно понимать, что не Иран сейчас является стороной провокации. Это – американская игра Трампа, с помощью которой он хочет решить свои внутренние проблемы. Достаточно вспомнить, как вёл себя президент Трамп почти год назад по отношению к Северной Корее и её лидеру Ким Чен Ыну. Не прошло и года, а американский президент на днях анонсировал о своей встрече с ним, которая состоится 12 июня в Сингапуре. Аналогичного шага можно ожидать и по отношению к Ирану. Только вряд ли этого захотят Израиль и Саудовская Аравия, которые готовы сделать всё что угодно для нейтрализации Ирана.

Что касается перспективы самого соглашения по СВПД, то есть все основания полагать, что оно будет работать и дальше, только без США. В Иране к международным соглашениям, в которых они сами принимают участие подходят взвешенно и прагматично, понимая, что жизнь продолжается и что договор может вполне работать без участия Штатов. К тому же, Европа отказывается присоединяться к позиции Вашингтона. Разумеется, сегодняшний договор по СВПД устраивает Москву и Пекин, поэтому соглашение будет работать в формате «5+1» - «европейская тройка» в лице Великобритании, Германии и Франции, а также Россия и Китай + Иран.

В Тегеране нет иллюзий относительно того, на чью сторону завтра станет Европа, в случае открытого израильско-иранского противостояния. Ирану также не привыкать находиться в сложном положении, однако самому Тегерану сегодня это совсем не нужно, ведь если вспомнить первую предвыборную кампанию ныне действующего президента страны Хасана Рухани, то шёл он на эти выборы не для того, чтобы усугубить ситуацию, как это сделал его предшественник, а наоборот наладить отношения. В этом смысле, Иран и пошел на подписание соглашение по СВПД.

По логике Рухани, «необходимо идти на небольшие компромиссы, чтобы достичь больших результатов». Эта логика до сих пор в действии, несмотря на открытую провокацию Вашингтона в отношении этого соглашения. Более того, президент Трамп уже предложил подписать новое соглашение, чтобы не накалять обстановку. В Иране были предположения, что такое предложение может поступить, и поэтому вели себя осторожно и крайне прагматично, несмотря на жёсткие высказывания руководителей страны в лице Верховного лидера и президента. Тем не менее, Иран с большой долей вероятности не будет пересматривать соглашение по СВПД, к тому же сегодня оно устраивает «евротройку», Россию и Китай и поэтому есть все предположения полагать, что СВПД будет работать по принципу «5+1», а инвестиции в Исламскую республику будут продолжаться.

Аспирант центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов