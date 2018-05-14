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Регион 14.05.2018 14:08

Президент России рассчитывает на сохранение динамики сотрудничества с Арменией при новом премьере

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - сказал В.Путин в ходе первой встречи в Сочи с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению, как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

В.Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, "удастся не только сохранить, но и приумножить".

Президент РФ напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.

"У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%", - сказал В.Путин, подчеркнув, что "это очень хорошая динамика".

В.Путин заверил, "что Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями - и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития".

Со своей стороны Н.Пашинян заверил: "Есть то, что не нуждается в обсуждении - это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус".

"Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере", - заявил глава правительства Армении.

Он также выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли. В связи с этим Н.Пашинян вспомнил Парад 9 мая, выразив "восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса".

Новый премьер Армении особо отметил: "Мы очень высоко ценим сбалансированную позицию, которую Россия продемонстрировала в ходе нашего внутриполитического кризиса". "Это была очень конструктивная позиция. И я думаю, что это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе", - заявил Н.Пашинян.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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