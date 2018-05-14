Президент России рассчитывает на сохранение динамики сотрудничества с Арменией при новом премьере

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.
"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - сказал В.Путин в ходе первой встречи в Сочи с новым премьером Армении Николом Пашиняном.
Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению, как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.
В.Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, "удастся не только сохранить, но и приумножить".
Президент РФ напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.
"У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%", - сказал В.Путин, подчеркнув, что "это очень хорошая динамика".
В.Путин заверил, "что Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями - и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития".
Со своей стороны Н.Пашинян заверил: "Есть то, что не нуждается в обсуждении - это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус".
"Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере", - заявил глава правительства Армении.
Он также выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли. В связи с этим Н.Пашинян вспомнил Парад 9 мая, выразив "восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса".
Новый премьер Армении особо отметил: "Мы очень высоко ценим сбалансированную позицию, которую Россия продемонстрировала в ходе нашего внутриполитического кризиса". "Это была очень конструктивная позиция. И я думаю, что это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе", - заявил Н.Пашинян.
Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель генсека НАТО обсудили перспективы сотрудничества между Баку и альянсом
МИД Азербайджана: Ереван незаконным заселением сирийских армян в Карабахе стремится помешать возвращению азербайджанцев в родные дома
МИД Азербайджана не стал включать члена ACRE в «черный список» по Карабаху
Азербайджан станет транспортным и логистическим центром региона - Алиев
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-апреле 2018г практически утроился
Фильм Жан-Люка Годара лидирует в предпочтениях кинокритиков Каннского фестиваля
Число участников "Бакинского марафона-2018" составило 18 тыс. человек
Жизни пострадавших при нападении в Париже вне опасности - глава МВД Франции
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar представил новый пакет «Европа»
Nar провел традиционную встречу с журналистами
В Баку состоялась выставка-презентация книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»