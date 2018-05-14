Минск хочет договориться с Москвой о снижении цены на газ к середине 2019 г - вице-премьер Белоруссии

Белоруссия рассчитывает до 1 июля 2019 года согласовать с Россией цену на газ, максимально приближенную к внутрироссийской, заявил вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко в понедельник на форуме "Атомэкспо" в Сочи.

"Задача стоит в том, что мы должны прийти на границе (Белоруссии и России - ИФ) к близким ценам на газ. Ради этого мы шли в Евразийский экономический союз", - заявил В.Семашко.

В связи с этим Минск рассчитывает до 1 июля 2019 года договориться с Россией о формуле цены на газ на период 2020-2023 годов.

"Когда будет официально объявлен состав правительства Российской Федерации, понятно будет, с кем работать, мы эти переговоры возобновим. Время пока позволяет - мы должны к 1 июля 2019 года определить формулу ценообразования и траекторию, как мы будем двигаться к близкой цене газа", - отметил вице-премьер.

По его словам, в связи со сменой правительства РФ сейчас "некий момент адаптации, привыкания". Он напомнил, что имел дело со многими вице-премьерами в российском правительстве, переговорный процесс бывает достаточно сложным, однако достигнутые договоренности выполнялись. "Думаю, найдем общий язык и с новым визави", - резюмировал В.Семашко.

Вице-премьер отметил, что в Минске заинтересованы, чтобы цена на газ для республики была привязана к российской. "Сейчас Беларусь получает газ по формуле с учетом цены для Ямало-Ненецкого округа РФ. В целом эта формула устраивает, но ее надо оптимизировать", - сказал заместитель руководителя белорусского правительства.

Как сообщалось, после нефтегазового конфликта в 2017 году Минск и Москва согласовали фиксированную цену на газ в 2018 и 2019 годах - $129 и $127 за 1 тыс. кубометров соответственно. Белоруссия рассчитывает заключить с Газпромом новый контракт на 2020-2023 годы, который концептуально будет опираться на равные цены.