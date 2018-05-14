В результате столкновений на границе сектора Газа и Израиля погибли семеро палестинцев

Семеро палестинцев погибли в результате беспорядков на границе сектора Газа и Израиля, приуроченных с 70-й годовщине основания Израиля и открытию американского посольства в Иерусалиме, сообщило в понедельник министерство здравоохранения Газы.
Общее число пострадавших выросло до 69 человек. Число госпитализированных с огнестрельными ранениями не уточняется.
14 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.
Также 14 мая в 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в Иерусалиме состоится церемония открытия нового американского посольства.
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