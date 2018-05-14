Число жертв беспорядков на границе сектора Газа превысило 15 человек

В ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы.

Число раненых в ходе беспорядков составляет около 600 человек, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших палестинцах и около 70 раненых.

15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Также 14 мая в 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в Иерусалиме состоится церемония открытия нового американского посольства.