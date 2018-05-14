Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель генсека НАТО обсудили перспективы сотрудничества между Баку и альянсом

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Альянсом.
Э.Мамедъяров и Д.Аппатурай встретились в Брюсселе на полях третьей международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозных и этнических преследований на Ближнем Востоке, сообщает МИД Азербайджана.
«Э.Мамедъяров и Д.Аппатурай обсудили перспективы отношений Азербайджан-НАТО, обменялись мнениями по вопросам международной повестки»,- говорится в сообщении.
Д.Аппатурай отметил, что генсек североатлантического альянса высоко оценивает встречу верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с начальником российского Генштаба в Баку (19 апреля 2018 года - ИФ). По его словам, генсек НАТО также выразил благодарность азербайджанской стороне за техническую и финансовую помощь миссии «Решительная поддержка» и Фонду доверия афганской национальной армии.
Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении "остается серьезной угрозой региональному миру и безопасности".
Ф.Исазаде
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