Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель генсека НАТО обсудили перспективы сотрудничества между Баку и альянсом

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Альянсом.

Э.Мамедъяров и Д.Аппатурай встретились в Брюсселе на полях третьей международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозных и этнических преследований на Ближнем Востоке, сообщает МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров и Д.Аппатурай обсудили перспективы отношений Азербайджан-НАТО, обменялись мнениями по вопросам международной повестки»,- говорится в сообщении.

Д.Аппатурай отметил, что генсек североатлантического альянса высоко оценивает встречу верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с начальником российского Генштаба в Баку (19 апреля 2018 года - ИФ). По его словам, генсек НАТО также выразил благодарность азербайджанской стороне за техническую и финансовую помощь миссии «Решительная поддержка» и Фонду доверия афганской национальной армии.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении "остается серьезной угрозой региональному миру и безопасности".

Ф.Исазаде