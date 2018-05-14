Около 60 человек погибли в Индии в результате песчаной бури и гроз

Не менее 57 человек стали жертвами песчаной бури и ливневых дождей с грозами, обрушивших на северные районы Индии, сообщает в понедельник газета "Хиндустан таймс".

Стихия затронула индийские штаты Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Андхра-Прадеш, а также столичный регион. Из-за сильных порывов ветра и дождей оказались повалены деревья, разрушены жилые дома и автомобильные дороги, отмечается в сообщении.

В местной метеорологической службе призвали жителей соблюдать повышенные меры безопасности, а также предупредили, что скорость порывов ветра в понедельник может достигать 70 км/ч.