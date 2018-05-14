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Дальнее зарубежье 14.05.2018 15:50

Около 60 человек погибли в Индии в результате песчаной бури и гроз

Не менее 57 человек стали жертвами песчаной бури и ливневых дождей с грозами, обрушивших на северные районы Индии, сообщает в понедельник газета "Хиндустан таймс".

Стихия затронула индийские штаты Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Андхра-Прадеш, а также столичный регион. Из-за сильных порывов ветра и дождей оказались повалены деревья, разрушены жилые дома и автомобильные дороги, отмечается в сообщении.

В местной метеорологической службе призвали жителей соблюдать повышенные меры безопасности, а также предупредили, что скорость порывов ветра в понедельник может достигать 70 км/ч.

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Тэги: ИНДИЯ, БУРЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]