Нарышкин и директор разведки Турции обсудили укрепление взаимодействия в антитерроре - СВР

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин провел 13 мая в Стамбуле рабочую встречу с директором Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом, сообщил в понедельник руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

"Руководители разведок двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. Состоялся продуктивный обмен мнениями по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних российско-турецких отношений", - сказал С.Иванов.

Он также отметил, что в качестве председателя Российского исторического общества С.Нарышкин посетил Свято-Георгиевское подворье Константинопольского патриархата.