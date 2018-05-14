Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.0275 GBR   2.3055 TRY   0.391

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.70 Brent   77.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 22° Завтра 14° 24° 16 Май 14° 26° 17 Май 17° 27°

Регион 14.05.2018 17:15

Нарышкин и директор разведки Турции обсудили укрепление взаимодействия в антитерроре - СВР

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин провел 13 мая в Стамбуле рабочую встречу с директором Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом, сообщил в понедельник руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

"Руководители разведок двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. Состоялся продуктивный обмен мнениями по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних российско-турецких отношений", - сказал С.Иванов.

Он также отметил, что в качестве председателя Российского исторического общества С.Нарышкин посетил Свято-Георгиевское подворье Константинопольского патриархата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СВР, ТУРЦИЯ


Похожие новости


Нарышкин назвал "дело Скрипалей" грубой стряпней спецслужб США и Британии Директор СВР посетил Палестинскую национальную автономию и встретился с Аббасом - палестинские СМИ Глава СВР не подтверждает гибель лидера ИГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]