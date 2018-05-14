Азербайджан станет транспортным и логистическим центром региона - Алиев

Азербайджан обладает самой большой морской флотилией на Каспии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса (БММТПК).
«Открытие БММТПК означает, что мы выполнили все поставленные перед собой задачи связанные с транспортной инфраструктурой. Азербайджан обладает самой большой морской флотилией на Каспии из 260 судов. За последние несколько лет закуплено 18 судов. По моей инициативе в Баку построен судостроительный завод. Мы можем производить все виды судов, что устранило нашу зависимость от иностранных партнеров», - сказал И.Алиев.
Президент также отметил, что Азербайджан в настоящее время занимается реализацией проекта создания транспортного коридора «Север-Юг». «Все необходимые работы в рамках создания транспортного коридора «Север-Юг» на своей территории мы завершили. Таким образом, все дороги с севера на юг и с юга на запад проходят, и будут проходить через территорию Азербайджана», - подчеркнул глава государства.
И.Алиев, что для завершения создания транспортного коридора Север-Юг, Азербайджан выделил кредитные средства (Ирану в размере $500 млн - ИФ) и выразил уверенность, что железнодорожный маршрут в ближайшие годы будет сдан в эксплуатацию.
«Таким образом, Азербайджан который не имеет в Евразийском пространстве прямого выхода к морю, превратится в транспортный и логистический центр»,- сказал президент.
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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