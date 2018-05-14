Пилот пропавшего в 2014 году авиалайнера MH370 мог намеренно совершить крушение самолета - эксперты

Пилот малазийского самолета MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года, вероятно, преднамеренно осуществил крушение лайнера спустя час после взлета, сообщает в понедельник британская газета "Индепендент" со ссылкой на экспертов.

"Это было запланировано и сделано намеренно через определенный промежуток времени", - приводит издание слова специалиста Мартина Долана.

При этом он исключил, что за исчезновением малазийского лайнера стоят террористы.

"Если бы это было терактом, то террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность за случившееся. Такого заявления не последовало", - подчеркнул М.Долан.

В свою очередь, специалист из Канады Лэрри Вэнс заявил, что пилот, вероятно, надел на себя кислородную маску до того, как разгерметизировать кабину самолета, чтобы оставить второго пилота и пассажиров без сознания.

Симон Харви, который долгое время был пилотом на том же рейсе, подтвердил точку зрения М.Долана.

По его словам, лайнер до исчезновения пролетал над границей между Таиландом и Малайзией, чтобы не попасть в поле действия радаров с обеих сторон.

"Если бы мне поручили сделать так, чтобы самолет исчез, я бы делал то же самое", - сказал он.

"Боинг 777" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота - 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

В январе этого года власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines.