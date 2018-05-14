Мобиус мог бы инвестировать в КНДР при наличии такой возможности

Известный инвестор Марк Мобиус "обязательно" заинтересовался бы вложением средств в Северную Корею, если бы для этого существовали возможности, заявил он в интервью CNBC.

В апреле этого года состоялся исторический саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, на котором стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне, а также о стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова.

В минувшие выходные Северная Корея объявила, что ведет работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Южная Корея и КНДР - это "прекрасная комбинация", полагает М.Мобиус.

"У Южной Кореи есть технологии, знания и опыт, а также производственные возможности, а у Северной Кореи есть ресурсы", - заявил он.

М.Мобиус полагает, что воссоединение Южной Кореи и КНДР произойдет "при нашей жизни".

Несмотря на то, что воссоединение этих государств будет иметь высокую цену, этот шаг будет "очень, очень благоприятным с точки зрения долгосрочной перспективы", считает инвестор.

"Те, кто будет в КНДР в самом начале, с учетом этой комбинации, добьются очень высоких результатов", - заявил М.Мобиус.

81-летний М.Мобиус более 40 лет работал с инвестициями в развивающиеся рынки. Почти три десятилетия он возглавлял группу emerging markets в инвестфонде Franklin Templeton Investments и покинул свой пост в январе этого года. На пике карьеры он управлял активами более чем на $60 млрд.