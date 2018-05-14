Каир заинтересован в расширении военного сотрудничества с Москвой - министр обороны Египта

Министр обороны Египта генерал-полковник Седки Собхи заявил о необходимости расширять военное сотрудничество Москвы и Каира.

"Будем развивать всё то, что достигнуто, и надеемся на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества, в том числе - по линии проведения совместных учений", - сказал С.Собхи в ходе переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве в понедельник.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться в ходе пятого заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), которое состоится в Москве в августе 2018 года.

При этом министр отметил, что существенное влияние на развитие Вооружённых сил Египта оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.

С.Шойгу и С.Собхи в понедельник примут участие в очередном раунде переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран, который состоится в российской столице.