Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.0275 GBR   2.3055 TRY   0.391

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.70 Brent   77.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 22° Завтра 14° 24° 16 Май 14° 26° 17 Май 17° 27°

СНГ 14.05.2018 18:10

Каир заинтересован в расширении военного сотрудничества с Москвой - министр обороны Египта

Министр обороны Египта генерал-полковник Седки Собхи заявил о необходимости расширять военное сотрудничество Москвы и Каира.

"Будем развивать всё то, что достигнуто, и надеемся на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества, в том числе - по линии проведения совместных учений", - сказал С.Собхи в ходе переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве в понедельник.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться в ходе пятого заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), которое состоится в Москве в августе 2018 года.

При этом министр отметил, что существенное влияние на развитие Вооружённых сил Египта оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.

С.Шойгу и С.Собхи в понедельник примут участие в очередном раунде переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран, который состоится в российской столице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ВТС, ОЦЕНКА


Похожие новости


EgyptAir может возобновить полеты в Москву до конца апреля - представитель компании Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир Россия и Египет подписали протокол для возобновления авиасообщения Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта Путин в один день посетит с блиц-визитами Египет и Турцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]