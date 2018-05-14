ЕС стремится сохранить ядерное соглашение с Ираном, заявляет представитель Могерини

Евросоюз поддерживает контакты со всеми партнерами по иранскому ядерному соглашению, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"(Мы поддерживаем связь - ИФ) со всеми партнерами по переговорам - с E3 (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), но также и с другими партнерами. Я не хочу приводить более точных деталей, но могу подтвердить, что есть в данное время контакты и с Соединенными Штатами тоже. Я убеждена, что контакты продолжатся в будущем", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Представитель Ф.Могерини также прокомментировала возможность обсуждения, в том числе с иранской стороной, расширения рамок ядерного соглашения и включения в него другой, связанной с Ираном, проблематики.

"В настоящее время я могу подтвердить, что мы хотим сохранить нынешнее соглашение. Уже существует соглашение, которое было поддержано Советом Безопасности ООН, то есть речь идет о международном соглашении, и на этом сосредоточена наша работа", - отметила она.

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