США приветствовали решение узбекского суда по делу оппозиционного журналиста, но призвали расследовать процессуальные нарушения

Посольство США в Узбекистане в понедельник распространило заявление по поводу судебного решения на минувшей неделе в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в призывах к свержению власти.
"Мы аплодируем судебным чиновникам за то, что судебный процесс был по существу открытым и прозрачным и соответствовал судебным процедурам Узбекистана", - говорится в сообщении.
При этом указано, что в решении суда отмечены "многочисленные процессуальные нарушения" со стороны следователей по делу.
"Соединенные Штаты настоятельно призывают правительство Узбекистана расследовать эти нарушения и принять надлежащие меры для того, чтобы такие инциденты не повторялись в будущем. Постановление суда, предусматривающее оправдание всех сообвиняемых, подтверждает важность свободы слова для демократического общества", - подчеркнуто в сообщении.
Как сообщалось, в ташкентском городском суде по уголовным делам 7 марта было завершено рассмотрение дела в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева, а также местного блогера и экономиста Хаетхана Насреддинова и еще двух граждан Узбекистана, якобы предоставлявших им информацию, по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.
Фигуранты обвинялись в публикации в интернете, а также ряде электронных СМИ материалов, призывающих к свержению действующей власти. Представители защиты настаивали на их полной невиновности.
На суде обвинение в отношении журналиста было переквалифицировано на другие статьи УК и он был приговорен к трем годам исправительных работ. Приняв во внимание, что Б.Абдуллаев уже пробыл в заключении 221 день, этот срок был вычтен. Таким образом, ему назначено немногим более одного года исправительных работ.
Еще трех фигурантов суд оправдал, они были освобождены в зале суда.
Кроме того, суд в Ташкенте вынес частное определение, в котором призвал Службу государственной безопасности Узбекистана обратить внимание на ошибки, совершенные оперативниками и сотрудниками в ходе следствия.
"В определении говорилось о необходимости провести служебное расследование и принять меры по строгому соблюдению Уголовно-процессуального кодекса.
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