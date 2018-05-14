Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов военного назначения

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения.
«Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
З.Гасанов ознакомился с созданными условиями, отвечающими современным требованиям.
Ф.Исазаде
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