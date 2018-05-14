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Внутренняя политика 14.05.2018 17:29

Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов военного назначения

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения.

«Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

З.Гасанов ознакомился с созданными условиями, отвечающими современным требованиям.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, ОБЪЕКТЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]