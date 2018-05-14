Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов военного назначения

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения.

«Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

З.Гасанов ознакомился с созданными условиями, отвечающими современным требованиям.

Ф.Исазаде