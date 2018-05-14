Глава Минобороны Египта сообщил о высокой оценке со стороны египетского лидера роли РФ в укреплении военного потенциала страны

Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси высоко оценивает сотрудничество и роль России в укреплении военного потенциала страны, заявил министр обороны Египта Седки Собхи.

"Я должен передать вам приветствие от имени президента Египта Фаттаха Ас-Сиси, верховного главнокомандующего вооруженными силами Арабской республики Египет, который высоко ценит двустороннее сотрудничество и координацию, а также роль вашей страны в укреплении военного потенциала Египта", - сказал С.Собхи в начале переговоров министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два".