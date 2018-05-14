Режим ЧС вводится в Якутии из-за паводка - Пучков

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня вводится в Якутии из-за паводка, заявил в понедельник исполняющий обязанности главы МЧС России Владимир Пучков в ответ на предложение руководителя региона Егора Борисова.
"Я поддерживаю ваше предложение, мы вводим федеральный уровень чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования", - сказал В.Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Он также отметил, что в Якутии усиливается группировка сил и средств МЧС России и других структур.
"Цель нашей работы - минимизация последствий паводка и оказание помощи и поддержки людям", - сказал В.Пучков, отметив, что паводковая ситуация в Якутии достаточно сложная.
"Мы завершаем первый этап на юге, где вода уже начинает уходить. Группировку перебрасываем на север республики, где ожидаются третий и второй этапы развития половодья", - добавил глава ведомства.
В.Пучков подчеркнул, что каждому пострадавшему от паводка будет выделена из резервного фонда правительства РФ материальная помощь. Также предусмотрено выделение финансовых средств для проживания пострадавших в пунктах временного размещения.
В Якутии, по данным региональных властей, от паводка пострадали 11 населённых пунктов, под угрозой наводнения находятся еще до семи поселков.
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