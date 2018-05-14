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СНГ 14.05.2018 18:47

Путин заявляет о поддержке всеми участниками ЕАЭС решения о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя при этом объединении

Участники заседания Высшего евразийского экономического совета обсудят предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при Евразийском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже сегодня мы сможем предоставить статус государства-наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено, и президент Молдавии Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе", - сказал В.Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в узком составе.

Он отметил, что все члены Высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МОЛДАВИЯ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]