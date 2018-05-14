Путин заявляет о поддержке всеми участниками ЕАЭС решения о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя при этом объединении

Участники заседания Высшего евразийского экономического совета обсудят предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при Евразийском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже сегодня мы сможем предоставить статус государства-наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено, и президент Молдавии Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе", - сказал В.Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в узком составе.

Он отметил, что все члены Высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение.