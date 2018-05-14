Днем великого позора назвал глава МИД Ирана Джавад Зариф переезд в Иерусалим посольства США в Израиле.

"Израильский режим хладнокровно убивает бессчетное количество палестинцев, которые протестуют в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом", - написал Дж.Зариф в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

"Тем временем Трамп празднует переезд незаконного посольства, а его арабские пособники пытаются отвлечь внимание. День великого позора", - подчеркнул министр.

В понедельник в Иерусалиме проходит церемония переезда американской дипмиссии в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и его супруги, дочери Д.Трампа Иванки.