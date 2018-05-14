Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.0275 GBR   2.3055 TRY   0.391

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.70 Brent   77.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 22° Завтра 14° 24° 16 Май 14° 26° 17 Май 17° 27°

Дальнее зарубежье 14.05.2018 19:03

Глава МИД Ирана Зариф счел "великим позором" события вокруг переезда в Иерусалим посольства США в Израиле

Днем великого позора назвал глава МИД Ирана Джавад Зариф переезд в Иерусалим посольства США в Израиле.

"Израильский режим хладнокровно убивает бессчетное количество палестинцев, которые протестуют в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом", - написал Дж.Зариф в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

"Тем временем Трамп празднует переезд незаконного посольства, а его арабские пособники пытаются отвлечь внимание. День великого позора", - подчеркнул министр.

В понедельник в Иерусалиме проходит церемония переезда американской дипмиссии в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и его супруги, дочери Д.Трампа Иванки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти и нефтепродуктов, приобретаемых у Ирана Действия США не приведут к пересмотру позиции Ирана по ядерной сделке - политолог США хотят работать с ЕС над новым соглашением по иранскому атому - Помпео Выход США из иранского соглашения подрывает уверенность в международном порядке - Меркель США поддерживают право Израиля на самооборону - Белый дом Fitch: Санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита предложения на рынке нефти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]