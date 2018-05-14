Гутерриш обеспокоен информацией о большом числе погибших в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу новостей о столкновениях, поступающих в понедельник из сектора Газа.

"В особенности я обеспокоен новостями, которые поступают из сектора Газа, и, согласно которым, погибло большое число людей", - сказал А.Гутерриш, выступая в Вене.

В понедельник министерство здравоохранения Газы сообщило, что в ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек.

Число раненых в ходе беспорядков составляет около 600 человек, отмечается в сообщении. 15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.