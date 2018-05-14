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Дальнее зарубежье 14.05.2018 19:14

Гутерриш обеспокоен информацией о большом числе погибших в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу новостей о столкновениях, поступающих в понедельник из сектора Газа.

"В особенности я обеспокоен новостями, которые поступают из сектора Газа, и, согласно которым, погибло большое число людей", - сказал А.Гутерриш, выступая в Вене.

В понедельник министерство здравоохранения Газы сообщило, что в ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек.

Число раненых в ходе беспорядков составляет около 600 человек, отмечается в сообщении. 15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ГАЗА, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]