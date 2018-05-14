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Дальнее зарубежье 14.05.2018 19:26

Министры иностранных дел стран Балтии встретятся в Вашингтоне 16 мая с советником президента США по нацбезопасности

Министры иностранных дел стран Балтии совершат визит в США, где встретятся с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, "министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser) встретится в Вашингтоне с главами МИД Латвии и Литвы, а в среду они встретятся с советником (президента - ИФ) по национальной безопасности США Джоном Болтоном".

Это будет первая встреча балтийских министров иностранных дел с Дж.Болтоном, назначенным на этот пост 9 апреля.

Главы МИД стран Балтии в марте встречались теперь уже с бывшим государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

В четверг в Нью-Йорке С.Миксер примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН о роли международного права в обеспечении мира и безопасности, ведущим которых будет президент Польши Анджей Дуда.

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Тэги: БАЛТИЯ, МИД, США, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]