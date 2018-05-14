В Еврокомиссии недовольны затянувшимся диалогом с Польшей по нормам правового государства, хотят конкретных решений

Есть некоторый прогресс в диалоге Европейской комиссии с польским правительством по соблюдению принципов правового государства при проведении Варшавой судебных реформ, но необходимо довести этот диалог до определенных решений, заявил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Я проинформировал министров, что этот диалог не может продолжаться бесконечно. Нужно будет в тот или иной момент делать выводы, которые из него проистекают. Я надеюсь, что мы сможем с польским правительством продолжать продвигаться по пути диалога в ближайшие недели, чтобы для существующих проблем найти решения, которые были сформулированы Еврокомиссией в ее рекомендациях", - сказал Ф.Тиммерманс на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

Перед этим он выступил на заседании Совета ЕС по общим вопросам с сообщением о ходе диалога с польским правительством.

"В последние недели мы добились некоторого прогресса, но недостаточного, чтобы считать, что системные риски (для соблюдения принципов правового государства - ИФ) в Польше больше не существуют", - отметил зампред Еврокомиссии.

"Диалог как таковой - не цель сама по себе. Он должен привести к конкретным и убедительным результатам, - добавил Ф.Тиммерманс. - Мы желаем решения, но решения конкретного, а не теоретического".

Зампред ЕК выразил надежду, что к июньскому Совету ЕС по общим вопросам удастся объявить "хорошие новости".

По его словам, ясно, что и польское правительство, и Еврокомиссия согласны по одному пункту: диалог не может длиться неопределенное время.

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть решения к июньскому Совету ЕС относительно статьи 7 договора о Европейском союзе, Ф.Тиммерманс сказал, что речь может идти о "наборе возможностей". Может быть, переговоры приведут к прогрессу, который позволит считать, что в Польше больше нет угрозы для правового государства и независимости судебной власти, или, наоборот, будет вывод, что ситуация зашла в тупик, и тогда нужно будет просить Совет ЕС перейти к следующей фазе - организовать слушания, чтобы Польша и Еврокомиссия могли представить свои аргументы.

"Ожидаются любые варианты решений", - заявил заместитель председателя ЕК.

В январе 2017 года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС принять решение в рамках статьи 7, параграфа 1 договора о Европейском союзе.

Статья 7, параграф 1 договора о Евросоюзе гласит, что, если Совет ЕС решением большинства в четыре пятых своих членов констатирует, что существует явный риск серьезного нарушения одним из государств-членов общих ценностей, обозначенных в статье 2 договора, Еврокомиссия может начать такую процедуру, представив мотивированное предложение.

Договор о Европейском союзе предусматривает довольно сложную процедуру наказания государства-члена в случае подобных нарушений, и первый параграф статьи 7 еще не ведет напрямую к санкциям.

Последнее слово, согласно статьи 7, параграфа 2, остается за Европейским Советом. Если он "единогласно по предложению одной трети государств-членов или Европейской комиссии и после одобрения Европейским парламентом" констатирует "существование серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом ценностей, указанных в статье 2 (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам - ИФ)", то сначала должен предложить этому государству-члену представить свои замечания по данному вопросу.