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СНГ 14.05.2018 20:15

В НАТО обеспокоены "гибридными атаками" со стороны России

Заместитель генсека НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, отвечающий за разведку и безопасность, обвинил Россию в распространении пропаганды в интернете, сообщает в понедельник телерадиокомпания "Дойче велле".

"Россия стремится вернуть себе утраченный статус великой державы, делая при этом ставку на гибридные средства, так как пропаганда и кибератаки дешевле танков и ракет", - приводит его слова "Дойче велле".

В свою очередь глава федеральной службы по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен, чье ведомство осуществляет функции контрразведки, отметил, что некоторые страны до сих пор используют "методы гибридных операций или так называемых активных мер, которые они использовали во времена холодной войны".

"На нас до сих пор лежит отпечаток, оставленный холодной войной после ее окончания. Угрозы, которые мы сегодня называем гибридными, были главным образом известны в военное время и во времена холодной войны", - цитирует Х.-Г.Масена "Дойче велле".

Ранее сообщалось, что глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что страны Европы сталкиваются теперь с постоянной угрозой своему общественному строю со стороны враждебных государств, причем главной из таких сил является Россия.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ПРОПАГАНДА, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]