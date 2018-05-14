Белорусский лидер раскритиковал ЕАЭС за вмешательство политики в торговлю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подверг критике то, как реализуются интеграционные договоренности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что их выполнению зачастую мешает политика.

"Эффективность проводимых мероприятий все еще желает быть лучшей. Многие наши договоренности остаются по-прежнему нереализованными. Изначально Союз создавался как структура для исключительно экономического сотрудничества (...), но в торговлю регулярно вмешивается политика", - сказал А.Лукашенко, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В частности, по словам президента Белоруссии, "интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше принятых нами решений, это идет вразрез с нашими договоренностями".

По словам А.Лукашенко, "сырьевая и производственная база у Союза колоссальная, но мы так и не научились ее эффективно использовать, не выработали единых правил для общего рынка".

"Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы свободно торговать закрываемся друг от друга, более того - обмениваемся взаимными претензиями даже в СМИ, рискуя международным авторитетом ЕврАзЭС", - сказал президент Белоруссии.

В качестве примера А.Лукашенко привел высказывания президента Казахстана, прозвучавшие в закрытом режиме на саммите, "когда нам хватает проблем со стороны, а мы еще создаем и друг для друга проблемы".

"Надо в этой непростой ситуации, когда предпринимается давление со стороны на Союз, организоваться, наконец, сплотиться и, сделав определенные выводы, извлечь интерес для наших стран", - подчеркнул А.Лукашенко.