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СНГ 14.05.2018 19:00

Белорусский лидер раскритиковал ЕАЭС за вмешательство политики в торговлю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подверг критике то, как реализуются интеграционные договоренности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что их выполнению зачастую мешает политика.

"Эффективность проводимых мероприятий все еще желает быть лучшей. Многие наши договоренности остаются по-прежнему нереализованными. Изначально Союз создавался как структура для исключительно экономического сотрудничества (...), но в торговлю регулярно вмешивается политика", - сказал А.Лукашенко, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В частности, по словам президента Белоруссии, "интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше принятых нами решений, это идет вразрез с нашими договоренностями".

По словам А.Лукашенко, "сырьевая и производственная база у Союза колоссальная, но мы так и не научились ее эффективно использовать, не выработали единых правил для общего рынка".

"Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы свободно торговать закрываемся друг от друга, более того - обмениваемся взаимными претензиями даже в СМИ, рискуя международным авторитетом ЕврАзЭС", - сказал президент Белоруссии.

В качестве примера А.Лукашенко привел высказывания президента Казахстана, прозвучавшие в закрытом режиме на саммите, "когда нам хватает проблем со стороны, а мы еще создаем и друг для друга проблемы".

"Надо в этой непростой ситуации, когда предпринимается давление со стороны на Союз, организоваться, наконец, сплотиться и, сделав определенные выводы, извлечь интерес для наших стран", - подчеркнул А.Лукашенко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ЕАЭС, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]