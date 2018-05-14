ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли в понедельник серию ударов по мишеням в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

В израильском военном командовании пояснили, что самолеты обстреляли пять целей в тренировочном лагере движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Удары последовали после зафиксированных ранее в субботу попыток установить взрывные устройства на заграждение на границе Газы с Израилем, а также - после обстрелов солдат Армии обороны Израиля.