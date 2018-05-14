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Дальнее зарубежье 14.05.2018 18:42

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли в понедельник серию ударов по мишеням в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

В израильском военном командовании пояснили, что самолеты обстреляли пять целей в тренировочном лагере движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Удары последовали после зафиксированных ранее в субботу попыток установить взрывные устройства на заграждение на границе Газы с Израилем, а также - после обстрелов солдат Армии обороны Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]