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Дальнее зарубежье 14.05.2018 20:54

Могерини призвала израильтян и палестинцев к сдержанности в Газе и напомнила позицию ЕС по Иерусалиму

Израиль должен уважать право на мирные протесты и принцип пропорциональности в применении силы, а ХАМАС и организаторы демонстраций в Газе должны обеспечить их строго ненасильственное проведение, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Сегодня десятки палестинцев, включая детей, были убиты и сотни получили ранения от израильской стрельбы во время продолжающихся массовых протестов возле ограждений в Газе. Мы ожидаем, что все будут действовать с предельной сдержанностью, чтобы избежать дальнейшей гибели людей", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

По ее словам, каждая сторона в этом конфликте имеет законные требования и устремления, которые должны быть взаимно признаны.

"Иерусалим - священный город для евреев, мусульман и христиан. Связи еврейского народа с Иерусалимом неопровержимы, и их нельзя отрицать. То же самое касается связей палестинского народа с этим городом", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она указала на то, что "любая дальнейшая эскалация и без того чрезвычайно напряженной и сложной ситуации вновь вызовет еще более неописуемые страдания для обоих народов и сделает еще более отдаленной перспективу мира и безопасности".

Ф.Могерини подчеркнула, что в такой момент необходимы мудрость и мужество, чтобы вернуться к переговорам о политическом решении, как для израильского, так и для палестинского народа, а также для всего региона.

"Только решение (через сосуществование - ИФ) двух государств реально позволит обеим сторонам воплотить свои устремления, положить конец конфликту и достичь справедливого и прочного мира, которого давно заслуживают израильтяне и палестинцы", - считает руководитель дипломатии ЕС.

Она заверила, что ЕС по-прежнему твердо привержен продолжению работы с обеими сторонами и со своими партнерами в международном сообществе в целях возобновления основательных переговоров, направленных на решение через сосуществование двух государств, основанное на границах 4 июня 1967 года, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств.

"У Европейского союза есть четкая консолидированная позиция по Иерусалиму, которая была подтверждена в многочисленных выводах Совета по иностранным делам: ЕС будет и впредь уважать международный консенсус по Иерусалиму, воплощенный, в частности, в резолюции 478 Совета Безопасности ООН, в том числе о местонахождении дипломатических представительств до окончательного урегулирования статуса Иерусалима", - напомнила Ф.Могерини.

Ранее сообщалось, что более 40 участников демонстрации на границе сектора Газа с Израилем погибли в ходе столкновений с бойцами израильских сил безопасности. Еще более 900 демонстрантов получили ранения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, МОГЕРИНИ


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