Путин сообщил, что следующее заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Петербурге в конце ноября - начале декабря

Очередное заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы договорились, что это будет конец ноября - первая половина декабря. Петербург", - сказал В.Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в широком составе.

В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил, что 17 мая в рамках Астанинского международного экономического форума будут подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение об образовании зоны свободной торговли с Ираном. "Мы вас ждем, вице-премьеров, в Астане", - сказал Т.Саркисян.