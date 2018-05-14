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СНГ 14.05.2018 18:48

Путин сообщил, что следующее заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Петербурге в конце ноября - начале декабря

Очередное заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы договорились, что это будет конец ноября - первая половина декабря. Петербург", - сказал В.Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в широком составе.

В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил, что 17 мая в рамках Астанинского международного экономического форума будут подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение об образовании зоны свободной торговли с Ираном. "Мы вас ждем, вице-премьеров, в Астане", - сказал Т.Саркисян.

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Тэги: ПУТИН, СОВЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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