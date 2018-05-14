Путин сообщил, что следующее заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Петербурге в конце ноября - начале декабря

Очередное заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договорились, что это будет конец ноября - первая половина декабря. Петербург", - сказал В.Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в широком составе.
В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил, что 17 мая в рамках Астанинского международного экономического форума будут подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение об образовании зоны свободной торговли с Ираном. "Мы вас ждем, вице-премьеров, в Астане", - сказал Т.Саркисян.
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