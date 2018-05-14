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ТЭК 14.05.2018 19:36

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $77,84 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на торгах в понедельник: трейдеры продолжают опасаться сокращения поставок на мировой рынок в результате возобновления санкций в отношении Ирана, несмотря на заверения стран ОПЕК в способности восполнить дефицит поставок в случае его возникновения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 выросла на $0,72 (0,93%) - до $77,84 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,25 (0,35%) - до $70,95 за баррель.

"Самое важное - это то, что поставки нефти на рынок сократятся на неизвестную величину в результате выхода США из соглашения по Ирану, и это "бычий" фактор для рынка, с учетом высокой приверженности ОПЕК выполнению соглашения об ограничении производства, ожиданий роста глобального спроса и геополитической неопределенности", - отмечается в обзоре аналитиков Sevens Report.

"Бычий" тренд на рынке по-прежнему основной. Наибольшим риском для него является возобновление роста добычи в США, как это было в конце января - начале февраля", - цитирует обзор MarketWatch.

ОПЕК в апреле текущего года увеличила добычу нефти на 12,1 тыс. баррелей в сутки - до 31,93 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ имеют достаточно свободных мощностей, чтобы обеспечить поставки нефти на рынок в случае, если это потребуется в результате восстановления США санкций в отношении Ирана, заявил в понедельник президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]