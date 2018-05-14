Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $77,84 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на торгах в понедельник: трейдеры продолжают опасаться сокращения поставок на мировой рынок в результате возобновления санкций в отношении Ирана, несмотря на заверения стран ОПЕК в способности восполнить дефицит поставок в случае его возникновения.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 выросла на $0,72 (0,93%) - до $77,84 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,25 (0,35%) - до $70,95 за баррель.
"Самое важное - это то, что поставки нефти на рынок сократятся на неизвестную величину в результате выхода США из соглашения по Ирану, и это "бычий" фактор для рынка, с учетом высокой приверженности ОПЕК выполнению соглашения об ограничении производства, ожиданий роста глобального спроса и геополитической неопределенности", - отмечается в обзоре аналитиков Sevens Report.
"Бычий" тренд на рынке по-прежнему основной. Наибольшим риском для него является возобновление роста добычи в США, как это было в конце января - начале февраля", - цитирует обзор MarketWatch.
ОПЕК в апреле текущего года увеличила добычу нефти на 12,1 тыс. баррелей в сутки - до 31,93 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ имеют достаточно свободных мощностей, чтобы обеспечить поставки нефти на рынок в случае, если это потребуется в результате восстановления США санкций в отношении Ирана, заявил в понедельник президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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