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СНГ 14.05.2018 21:09

Путин и Додон на отдельной встрече в Сочи обсудили детали получения Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон провели отдельную встречу после расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

В.Путин и И.Додон обсудили аспекты, связанные с получением Молдавией статуса государственного наблюдателя в ЕАЭС.

Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]