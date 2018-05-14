Путин и Додон на отдельной встрече в Сочи обсудили детали получения Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон провели отдельную встречу после расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

В.Путин и И.Додон обсудили аспекты, связанные с получением Молдавией статуса государственного наблюдателя в ЕАЭС.

Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.