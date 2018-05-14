Грузинские националисты проводят шествие в Тбилиси

Представители общественного движения националистического толка "Грузинский марш" в понедельник проводят шествие в центре Тбилиси.

Как заявили организаторы акции журналистам, они намерены пройти от здания Тбилисской филармонии до здания парламента, где накануне проводили акцию сторонники смягчения наркополитики, выражавшие протест в связи с проведенными в ночь на субботу полицейскими рейдами в ночных клубах.

По их словам, для них неприемлемы требования, которые выдвигали накануне на акции перед парламентом сторонники смягчения наркополитики, а также их поведение, в частности, танцы на мемориале памяти жертв трагических событий 9 апреля 1989 года.

При этом националисты утверждают, что сегодняшняя их акция будет иметь мирный характер.

"Главная наша цель была достигнута вчера, когда была прекращена акция содомитов. Поэтому сегодняшняя наша акция имеет абсолютно мирный характер. Мы просто хотим пройти по проспекту Руставели и в мирной форме зафиксировать наше мнение о событиях последних дней", - заявил журналистам один из лидеров "Грузинского марша" Сандро Брегадзе.

По его словам, участники "Грузинского марша" выступают за то, чтобы в стране завершилось либеральное правление и страна пошла по пути национального развития.

Как сообщают грузинские СМИ, в связи с шествием представителей "Грузинского марша" на проспекте Руставели ограничено движение автомобильного транспорта. В шествии участвуют несколько сотен человек. Сообщается, что за ходом акции наблюдают сотрудники полиции.

При этом, по информации СМИ, к участникам акции присоединились представители некоторых политических партий.