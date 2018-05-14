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Дальнее зарубежье 14.05.2018 21:21

В Париже и Анкаре вновь раскритиковали перенос американского посольства в Иерусалим

Власти Франции в понедельник раскритиковали США за перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, назвав этот шаг несоблюдением норм международного права, сообщает в понедельник сайт газеты "Фигаро".

"Франция призывает все стороны подойти с ответственностью этой ситуации, чтобы избежать дальнейшей эскалации", - приводит издание выдержки из заявления французского внешнеполитического ведомства.

В Париже также призвали Израиль проявить сдержанность после того, как свыше 40 палестинцев были убиты в понедельник в ходе беспорядков на границе сектора Газа с Израилем.

"Принятое США решение о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим противоречит положениям международного права", - отметили в МИД Франции.

В свою очередь в МИД Турции в понедельник тоже осудили действие США по переносу посольства.

"Мы решительно осуждаем решение администрации США о перемещении своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что нарушает международное право и все соответствующие резолюции ООН. Мы повторяем, что это действие является юридически недействительным", - цитирует агентство "Анадолу" заявление МИД Турции.

В понедельник сообщалось, что в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия американского посольства в Израиле, перенесенного из Тель-Авива.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]