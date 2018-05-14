В Париже и Анкаре вновь раскритиковали перенос американского посольства в Иерусалим

Власти Франции в понедельник раскритиковали США за перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, назвав этот шаг несоблюдением норм международного права, сообщает в понедельник сайт газеты "Фигаро".

"Франция призывает все стороны подойти с ответственностью этой ситуации, чтобы избежать дальнейшей эскалации", - приводит издание выдержки из заявления французского внешнеполитического ведомства.

В Париже также призвали Израиль проявить сдержанность после того, как свыше 40 палестинцев были убиты в понедельник в ходе беспорядков на границе сектора Газа с Израилем.

"Принятое США решение о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим противоречит положениям международного права", - отметили в МИД Франции.

В свою очередь в МИД Турции в понедельник тоже осудили действие США по переносу посольства.

"Мы решительно осуждаем решение администрации США о перемещении своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что нарушает международное право и все соответствующие резолюции ООН. Мы повторяем, что это действие является юридически недействительным", - цитирует агентство "Анадолу" заявление МИД Турции.

В понедельник сообщалось, что в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия американского посольства в Израиле, перенесенного из Тель-Авива.