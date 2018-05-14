Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти и нефтепродуктов, приобретаемых у Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.

"В соответствии с предыдущими оценками, есть достаточно нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, для того, чтобы разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения", - говорится в меморандуме президента США, адресованном госсекретарю, главе Минфина и Минэнерго США, опубликованном на сайте Белого дома.

В своем сообщении Д.Трамп отметил, что также принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов (в США - ИФ)".

На прошлой неделе американский президент, неоднократно критиковавший ядерное соглашение с Ираном, объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. СВПД был заключен Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германией).

Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

В настоящее время судьба соглашения остается под вопросом, хотя гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Тегеран продолжает соблюдать его условия.

Накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, а в понедельник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также в рамках своего дипломатического тура он отправится в Брюссель.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал Евросоюз, в первую очередь Францию, Великобританию и Германию, занять твердую позицию и гарантировать иранские интересы в рамках СВПД.