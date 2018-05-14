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Дальнее зарубежье 14.05.2018 20:25

В результате столкновений на границе сектора Газа погибли 52 человека, свыше 1,2 тыс. ранены

Число жертв беспорядков на границе между сектором Газа и Израилем в понедельник возросло до 52 человек, сообщает сайт газеты "Таймс оф Израэл" со ссылкой на проведенные палестинской стороной подсчеты.

По ее данным, свыше 1,2 тыс. человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие - участники организованной палестинцами антиизраильской акции.

15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение. Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.

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Тэги: ГАЗА, ПОГИБШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]