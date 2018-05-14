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Внешняя политика 14.05.2018 20:42

Мамедъяров и Могерини довольны ходом переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Глава МИД Азербайджана провел переговоры в Брюсселе с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.

"Собеседники обменялись мнениями по вопросам развития отношений между Азербайджаном и ЕС", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ЕС, в том числе в сферах энергетики, торговли, транспорта, гуманитарных областей и других направлений.

"Собеседники выразили удовлетворение ходом переговоров по подписанию нового соглашения о стратегическом партнерстве, отметили конструктивный ход переговоров и выразили уверенность, что подписание документа выведет отношения на качественно новый уровень", - подчеркивается в сообщении.

Глава МИД Азербайджана проинформировал Ф.Могерини о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что 15 мая в Париже проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры в 2018 году.

А.Азизов

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Тэги: МИД, МОГЕРИНИ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]