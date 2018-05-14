Мамедъяров и Могерини довольны ходом переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Глава МИД Азербайджана провел переговоры в Брюсселе с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.
"Собеседники обменялись мнениями по вопросам развития отношений между Азербайджаном и ЕС", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ЕС, в том числе в сферах энергетики, торговли, транспорта, гуманитарных областей и других направлений.
"Собеседники выразили удовлетворение ходом переговоров по подписанию нового соглашения о стратегическом партнерстве, отметили конструктивный ход переговоров и выразили уверенность, что подписание документа выведет отношения на качественно новый уровень", - подчеркивается в сообщении.
Глава МИД Азербайджана проинформировал Ф.Могерини о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что 15 мая в Париже проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры в 2018 году.
А.Азизов
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