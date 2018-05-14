Организация исламского сотрудничества осудила перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) "решительно отвергли и осудили недостойные действия" США по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
"США принимают незаконное решение и нарушают исторические, юридические и национальные права палестинского народа", - говорится в заявлении ОИС, насчитывающей в своих рядах 57 государств.
Ранее в понедельник в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США.
ОИС заявляет, что церемония представляет собой "удар по миру и безопасности во всем мире".
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