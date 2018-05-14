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Дальнее зарубежье 14.05.2018 22:25

Организация исламского сотрудничества осудила перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) "решительно отвергли и осудили недостойные действия" США по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"США принимают незаконное решение и нарушают исторические, юридические и национальные права палестинского народа", - говорится в заявлении ОИС, насчитывающей в своих рядах 57 государств.

Ранее в понедельник в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США.

ОИС заявляет, что церемония представляет собой "удар по миру и безопасности во всем мире".

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Тэги: ОИС, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]