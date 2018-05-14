Могерини заявляет о планах ЕС развивать свой оборонный потенциал

Евросоюз будет развивать свой оборонный потенциал и видит Великобританию своим ближайшим партнером в этом, несмотря на ее выход из союза, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Политика ЕС в области обороны и безопасности формируется с участием всех стран союза, в том числе Великобритании, а на будущее нужно создать надежный механизм консультаций между Брюсселем и Лондоном в этой сфере, отметила она, выступая в понедельник на панельной дискуссии в Брюсселе.
"В ЕС растет осознание его возможностей и ответственности как поставщика глобальной безопасности. ЕС в области обороны и безопасности делает, наконец, первые реальные шаги. Только сейчас, впервые в своей истории", - сказала она.
Ф.Могерини напомнила о создании специального фонда и других механизмов финансирования союзных программ в области обороны. Но с выходом Британии из ЕС она перестанет участвовать в них, поскольку будет третьей страной, не "получленом" и не "почетным членом". Ее представителя не будет за столом при принятии решений.
Ф.Могерини сообщила, что в ближайшие месяцы представит Совету ЕС предложение о новых рамках партнерства в области обороны и безопасности со странами, не входящими в ЕС, но имеющими близкие с ним стратегические интересы. Она дала понять, что с Великобританией нужен механизм особого партнерства.
"Надо создать механизм консультаций с Соединенным Королевством для координации нашего ответа на международные события, наших позиций в международных организациях, наших действий, когда позиции совпадают", - уточнила она.
Ф.Могерини выразила уверенность, что Великобритания будет заинтересована в участии в проводимых ЕС гражданских и военных операциях, обе стороны проявят общий интерес к совместной разработке и производству некоторых видов вооружений.
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