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Дальнее зарубежье 14.05.2018 22:44

Могерини заявляет о планах ЕС развивать свой оборонный потенциал

Евросоюз будет развивать свой оборонный потенциал и видит Великобританию своим ближайшим партнером в этом, несмотря на ее выход из союза, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Политика ЕС в области обороны и безопасности формируется с участием всех стран союза, в том числе Великобритании, а на будущее нужно создать надежный механизм консультаций между Брюсселем и Лондоном в этой сфере, отметила она, выступая в понедельник на панельной дискуссии в Брюсселе.

"В ЕС растет осознание его возможностей и ответственности как поставщика глобальной безопасности. ЕС в области обороны и безопасности делает, наконец, первые реальные шаги. Только сейчас, впервые в своей истории", - сказала она.

Ф.Могерини напомнила о создании специального фонда и других механизмов финансирования союзных программ в области обороны. Но с выходом Британии из ЕС она перестанет участвовать в них, поскольку будет третьей страной, не "получленом" и не "почетным членом". Ее представителя не будет за столом при принятии решений.

Ф.Могерини сообщила, что в ближайшие месяцы представит Совету ЕС предложение о новых рамках партнерства в области обороны и безопасности со странами, не входящими в ЕС, но имеющими близкие с ним стратегические интересы. Она дала понять, что с Великобританией нужен механизм особого партнерства.

"Надо создать механизм консультаций с Соединенным Королевством для координации нашего ответа на международные события, наших позиций в международных организациях, наших действий, когда позиции совпадают", - уточнила она.

Ф.Могерини выразила уверенность, что Великобритания будет заинтересована в участии в проводимых ЕС гражданских и военных операциях, обе стороны проявят общий интерес к совместной разработке и производству некоторых видов вооружений.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ПОТЕНЦИАЛ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]